Бех-Романчук посвятила серебро ЧМ по легкой атлетике Украины и ее народу

Об этом Бех-Романчук написала в Instagram.

"Для моей Украины. Для моего народа. 14,74 и серебро на чемпионате мира в помещении", – написала Бех-Романчук.

На ЧМ в Белграде (Сербия) Бех-Романчук, специализирующаяся в прыжках в длину, дебютировала в тройном прыжке на международном уровне. Украинка сразу показала результат 14,74 м и получила серебро.

Напомним, 20 марта Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении.

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