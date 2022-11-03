Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным событиям в местах дислокации. Так, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно покинули часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство", – рассказывают в Генштабе.

Вместе с тем, несмотря на завершение мобилизации, российские военкоматы получили указания о продолжении формирования так называемых добровольческих подразделений. В них берут мужчин с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме официального статуса инвалида. Также с ними не подписывают никакие официальные контракты.

В перехватах СБУ оккупанты говорят о том, что после артиллерийского огня украинских военных из 20 их солдат выживает один.

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