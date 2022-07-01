Бегство россиян из Змеиного снизит давление на побережье, однако сохранит морскую блокаду, - ISW

Об этом сообщает ISW.

Так, эксперты Института изучения войны отмечают, что само отступление россиян не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут наводиться на суда в украинских портах.

Ключевые месседжи:

Оккупанты достигли ограниченных успехов в пределах Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и вокруг Лисичанска.

Российские войска продолжали наступательные действия к югу и востоку от Бахмута и к северу от Славянска.

Захватчики продолжали попытки возобновить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.

Однако украинские контрнаступления продолжают вынуждать российские войска на Южной оси отдавать предпочтение оборонным операциям.

Оккупационные власти приняли меры для обеспечения дальнейшей экономической и финансовой интеграции оккупированных территорий в российскую систему.

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и поразила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс росиян. А 29 июня украинские силы продолжали военную операцию на острове Змеиный.

Однако российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного. Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный представил видео, как украинцы выбивали захватчиков из Змеиного. Также аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала снимки украинского острова Змеиный после того, как оттуда скрылись российские военные.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что освобождение острова Змеиного значительно ограничит действия оккупантов.

Также стало известно, что бежавшие со Змеиного острова российские оккупанты во время эвакуации миновали территорию, уничтожали военную технику, документацию и имущество.

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