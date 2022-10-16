Об этом беларусский оппозиционер, представитель Объединенного переходного кабинета Павел Латушко рассказал в эфире Еспресо.

"Она (скрытая мобилизация, – ред.) уже идет. И эта информация подтверждается отовсюду", - заявил политик.

На предприятия, по словам Латушко, поступают запросы списков военнообязанных.

К проведению скрытой мобилизации, в частности, привлечены структуры КГБ, проверяющие мобилизованных на "благонадежность".

Кроме того, как отметил Павел Латушко, "первое чтение в парламенте прошел" дополнительный нормативный новый акт, согласно которому КГБ сможет ограничивать выезд за границу "в т.ч. молодежи призывного возраста - до 27 лет".

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"Мобилизация (в Беларуси, - ред.) идет точечно, спокойно. Лукашенко не хочет повторить ошибки России. Именно в восточных регионах, которые ближе к России, где настроения, скажем так, более лояльны к России, чем в западной или центральной Беларуси. Этот процесс уже начат", - добавил оппозиционер.

И для обеспечения проведения такой скрытой мобилизации и создания соответствующих настроений в обществе режимом Лукашенко и была внедрена, уверяет оппозиционер, нынешняя "контртеррористическая операция".

"Если же Лукашенко перегнет палку, это спровоцирует ситуацию и беларусы будут выезжать из страны. Очень много и так выезжает... Очень много беларусов выезжают. И бизнесменов, и молодежи. Потому что все прекрасно понимают угрозу мобилизации и не хотят участвовать в этой войне", - продолжил Латушко.

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В случае повальной мобилизации Объединенный Переходный Кабинет, как пояснил политик, уже готовит со странами Запада "зеленые коридоры" для желающих избежать отправки на войну с Украиной.

"Если Лукашенко объявит более жесткую, принципиальную мобилизацию это может привести к определенному коллапсу в системе. Беларусь - это не Россия. Если 100 тыс. мужчин выедет одновременно с территории Беларуси, или Лукашенко закроет границу - тогда это коллапс. Если даже не закроет границу, они же будут выезжать довольно быстро и много, это тоже коллапс. В любом случае это потрясение. Лукашенко этого боится.Он реально этого боится, поэтому пытается пока все сгладить.Пока ему удается контролировать ситуацию, но в обществе, - не скажу, что перенапряжение - но напряжение начинает расти", - объяснил Павел Латушко.

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