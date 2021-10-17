Беглый экс-нардеп Онищенко сменил гражданство и выступает за Россию на международных соревнованиях по конному спорту

Об этом сообщает "Бабель" .

По словам Онищенко, он стал гражданином России еще в конце прошлого года и теперь представляет ее на международных соревнованиях по конному спорту.

"Я только получил за спортом. Выступаю за сборную России сейчас", - сказал Онищенко, который профессионально занимается конным спортом и участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

В то же время, Онищенко опроверг информацию СМИ о том, что продает свою виллу в Германии, и заявил, что это вообще спортивный комплекс, который он возглавляет.

"Не продавал и не продаю. Я там только директор и менеджер. Был мой, я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", - рассказал Онищенко.

На сайте Федерации конного спорта России отмечается, что Александр Онищенко является ее членом с 2021 года. В апреле, июне, июле и августе он представлял РФ на международных соревнованиях по конкуру.

Александра Онищенко обвиняют в том, что он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

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