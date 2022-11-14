Об этом в эфире Эспрессо заявил советник мэра Херсона Роман Головня.

"Ситуация в городе сложная, но стабильная, контролируемая. В городе продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия. Многие имеют информацию, что переодетые в гражданскую одежду российские военные находятся в городе и наши военные их зачищают", - сказал он.

По словам Головни, таких задержанных достаточно много.

"О логике и не логике тех, кто переодет находится на деоккупированной территории Херсонщины. Первые - это те, кто не успел убежать. Второе - это диверсионные группы, которые здесь остались, чтобы прикрывать уход и совершать определенные теракты. Также много оставлено много "специалистов" по наведению на цели, которые могут быть интересны ВС РФ в города и на деоккупированные территории области", - подытожил советник городского главы.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон и встретился с украинскими военными.

14 ноября 2022 года в деоккупированном Херсоне подняли украинский флаг.