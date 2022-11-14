Беглецы-неудачники, ДРГ и наводчики: советник мэра Херсона назвал группы военных РФ на деоккупированной территории
В деоккупированном Херсоне продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия - есть данные, что переодетые в гражданскую одежду военные РФ находятся в городе
Об этом в эфире Эспрессо заявил советник мэра Херсона Роман Головня.
"Ситуация в городе сложная, но стабильная, контролируемая. В городе продолжается зачистка, происходят фильтрационные действия. Многие имеют информацию, что переодетые в гражданскую одежду российские военные находятся в городе и наши военные их зачищают", - сказал он.
По словам Головни, таких задержанных достаточно много.
"О логике и не логике тех, кто переодет находится на деоккупированной территории Херсонщины. Первые - это те, кто не успел убежать. Второе - это диверсионные группы, которые здесь остались, чтобы прикрывать уход и совершать определенные теракты. Также много оставлено много "специалистов" по наведению на цели, которые могут быть интересны ВС РФ в города и на деоккупированные территории области", - подытожил советник городского главы.
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