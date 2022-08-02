"Беги, Аксенов, беги! Мост вечно не будет стоять". В Крыму распространяется движение сопротивления оккупантам
На аннексированном РФ украинском полуострове активисты расклеивают листовки с предупреждениями, появляются видео с сожженными баннерами русской символики
Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
"Крымское сопротивление оккупантам набирает обороты: в открытых источниках появляются видео с сожженными баннерами русской символики, фото автомобиля с надписями «Орки вон!» на окнах, открытки на остановках общественного транспорта с текстом "Путину Гаага", — говорится в сообщении.
На аннексированном украинском полуострове активисты расклеивают листовки с предупреждениями для оккупантов: "Беги, Аксенов, беги! Мост вечно не будет стоять" и изображением взорванного моста на фоне, "Судная ночь для российских кафиров приближается", "Крым — это Украина", "Сева это Украина".
В Симферополе активно действует движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". Кроме открыток в местах размещения объявлений и на остановках появляются рисунки желтых лент.
- 1 августа Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.
- В тот же день в ОК Юг заявил, что Россия может атаковать Украину одновременно 40 ракетами "Калибр".
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