"Беги, Аксенов, беги! Мост вечно не будет стоять". В Крыму распространяется движение сопротивления оккупантам

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Крымское сопротивление оккупантам набирает обороты: в открытых источниках появляются видео с сожженными баннерами русской символики, фото автомобиля с надписями «Орки вон!» на окнах, открытки на остановках общественного транспорта с текстом "Путину Гаага", — говорится в сообщении.

На аннексированном украинском полуострове активисты расклеивают листовки с предупреждениями для оккупантов: "Беги, Аксенов, беги! Мост вечно не будет стоять" и изображением взорванного моста на фоне, "Судная ночь для российских кафиров приближается", "Крым — это Украина", "Сева это Украина".

В Симферополе активно действует движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". Кроме открыток в местах размещения объявлений и на остановках появляются рисунки желтых лент.

1 августа Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины.

В тот же день в ОК Юг заявил, что Россия может атаковать Украину одновременно 40 ракетами "Калибр".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb