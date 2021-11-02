Бегает по песку: Ломаченко показал, как готовится к бою с Комми
Украинский боксер Василий Ломаченко уже начал подготовку к бою против гонца Ричарда Комми
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Василий Ломаченко тренируется в США. Украинский боксер совершает тяжелые пробежки вверх по песку. Спортсмен развивает работу ногами, а также выносливость, которая пригодится ему в бою против Ричарда Комми.
Бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря. Поединок пройдет в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслятором выступит ESPN.
В октябре 2020 года Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
После этого украинец провел только одно сражение. В июне 2021 года Василий Ломаченко победил японца Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде
Ричард Комми также сражался против Теофимо Лопеса. В декабре 2019 года ганец проиграл американцу нокаутому. В феврале этого года Комми досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса – это его последнее сражение.
- 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке .
- Напомним, 26 октября бывший чемпион мира Александр Гвоздик заявил, что Василию Ломаченко осталось провести перед завершением карьеры всего два-четыре боя.
- 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.
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