Бегает по песку: Ломаченко показал, как готовится к бою с Комми

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Василий Ломаченко тренируется в США. Украинский боксер совершает тяжелые пробежки вверх по песку. Спортсмен развивает работу ногами, а также выносливость, которая пригодится ему в бою против Ричарда Комми.



Бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря. Поединок пройдет в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслятором выступит ESPN.



В октябре 2020 года Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).



После этого украинец провел только одно сражение. В июне 2021 года Василий Ломаченко победил японца Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде



Ричард Комми также сражался против Теофимо Лопеса. В декабре 2019 года ганец проиграл американцу нокаутому. В феврале этого года Комми досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса – это его последнее сражение.