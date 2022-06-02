Beetroot Academy дает стипендии на обучение украинцам, которые потеряли работу и хотят в IT
Украинско-шведская ІТ-школа Beetroot Academy открывает стипендиальную программу для украинцев с целью помочь не менее 1000 человек получить образование и найти работу в ІТ
Об этом говорится в анкете на получение стипендии.
"С начала войны более 13 млн человек покинули свои дома, из них более 3,5 млн были вынуждены покинуть Украину, 53% уже потеряли работу. Beetroot Academy вместе с Ioco Arma Nostra открыли Tech education Fund, чтобы помочь 1000+ людям построить ІТ- карьеру и новую жизнь", - говорится в анкете.
Подать на стипендию могут все совершеннолетние украинцы, оставшиеся без работы из-за войны. Кандидаты должны пройти три этапа отбора.
При подаче заявки нужно выбрать один из восьми курсов: Front-end разработка, Project management в ІТ, Python разработка, бизнес-анализ в ІТ, QA manual, UI/UX дизайн, HR Generalist и C# разработка. Программа курсов предусматривает от 2 до 4 месяцев обучения с вечерними онлайн-занятиями.
Кроме технических навыков, необходимых для работы, студенты Beetroot Academy получают карьерную поддержку, обязательные модули по изучению английского и менторские программы для выпускников.
- Напомним, в Украине запустили платформу "Будь", которая поможет женщинам найти себя в сфере IT. Автором проекта является общественная организация INSCIENCE.
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