Об этом говорится в анкете на получение стипендии.

"С начала войны более 13 млн человек покинули свои дома, из них более 3,5 млн были вынуждены покинуть Украину, 53% уже потеряли работу. Beetroot Academy вместе с Ioco Arma Nostra открыли Tech education Fund, чтобы помочь 1000+ людям построить ІТ- карьеру и новую жизнь", - говорится в анкете.

Подать на стипендию могут все совершеннолетние украинцы, оставшиеся без работы из-за войны. Кандидаты должны пройти три этапа отбора.

При подаче заявки нужно выбрать один из восьми курсов: Front-end разработка, Project management в ІТ, Python разработка, бизнес-анализ в ІТ, QA manual, UI/UX дизайн, HR Generalist и C# разработка. Программа курсов предусматривает от 2 до 4 месяцев обучения с вечерними онлайн-занятиями.

Кроме технических навыков, необходимых для работы, студенты Beetroot Academy получают карьерную поддержку, обязательные модули по изучению английского и менторские программы для выпускников.

Напомним, в Украине запустили платформу "Будь", которая поможет женщинам найти себя в сфере IT. Автором проекта является общественная организация INSCIENCE.

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