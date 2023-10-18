БЭБ в "Криивке" и с автоматами
В чем проблема с наездом БЭБ на "Криивку"-"Львовскую мастерскую шоколада" etc?
Уверен, что в определении суда все расписано согласно действующему законодательству: "оперативные данные свидетельствуют, что сеть использует ФЛП и не доплачивает в бюджет и т.д.".
Почти уверен, что эти рестораны используют ФЛП, потому что их почти все рестораны Украины используют. Но есть несколько нюансов.
- Для того, чтобы доказать наличие ФЛПов, не нужно делать налет.
- Для того, чтобы делать налет, не нужно брать автоматы.
- Чтобы изъять документы, хватит двух следователей, а не 20 штук.
Ну и главное. Если рядом с милиционером одновременно кого-то убивают, а кто-то бросает окурок мимо урны, то стоит заниматься убийцей, а не составлять админпротокол. А, к сожалению, наш опыт свидетельствует, что крутые преступления остаются не только не раскрытыми, а даже не начинают раскрываться.
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Я понимаю, что это не о законе, а о справедливости. Ведь все, что делали сегодня опричники БЭБа – это почти законно. Но справедливость (она же в украинском языке — право) все равно себя реализует. Как правило, она выстреливает несколько незаконным способом и не сразу, но выстреливает. И власть, которая не понимает, как по капелькам наполняется чаша справедливости, чтобы перевесить чашу закона – обречена.
P.S. И еще одно. На обысках снова находилось СБУ. У них уже давно изъяли экономические преступления. Но из последних 10 историй, которые попадались мне на глаза, в 6 из них эти ребята участвовали. Уже не как следователи, а как оперативники, то есть просто сопровождение. Но всегда в этих историях было ясно, что "тему замутили" именно на сливках Службы безопасности, и бенефициарами будущих взяток будут они же. А всевозможные БЭБы или полиция – наемный обслуживающий персонал. То есть сейчас это выглядит так: если ты владелец бизнеса и увидел, что БЭБ-ДБР-полиция взяли оперативниками вместо своих архаровцев СБУшников – ты знаешь, куда звонить.
Вот я и думаю, если в СБУ так много лишних оперативников, что они их отдают в аренду другим службам, то, может, они применят их для более важных дел? Тем более что у них уже есть автоматы.
P.P.S. После публикации поста перезвонила пресс-служба СБУ и сообщила, что их там нет. Цитата: "Сотрудники СБУ не привлечены к обыскам в помещениях ресторанного холдинга !Fest". Дай Бог. Если окажется, что владельцы Феста ошиблись, кусок о СБУ снесу. По крайней мере, на этот раз.
Об авторе. Алексей Шалайский, журналист
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