Уверен, что в определении суда все расписано согласно действующему законодательству: "оперативные данные свидетельствуют, что сеть использует ФЛП и не доплачивает в бюджет и т.д.".

Почти уверен, что эти рестораны используют ФЛП, потому что их почти все рестораны Украины используют. Но есть несколько нюансов.

Для того, чтобы доказать наличие ФЛПов, не нужно делать налет.

Для того, чтобы делать налет, не нужно брать автоматы.

Чтобы изъять документы, хватит двух следователей, а не 20 штук.

Ну и главное. Если рядом с милиционером одновременно кого-то убивают, а кто-то бросает окурок мимо урны, то стоит заниматься убийцей, а не составлять админпротокол. А, к сожалению, наш опыт свидетельствует, что крутые преступления остаются не только не раскрытыми, а даже не начинают раскрываться.

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Я понимаю, что это не о законе, а о справедливости. Ведь все, что делали сегодня опричники БЭБа – это почти законно. Но справедливость (она же в украинском языке — право) все равно себя реализует. Как правило, она выстреливает несколько незаконным способом и не сразу, но выстреливает. И власть, которая не понимает, как по капелькам наполняется чаша справедливости, чтобы перевесить чашу закона – обречена.

P.S. И еще одно. На обысках снова находилось СБУ. У них уже давно изъяли экономические преступления. Но из последних 10 историй, которые попадались мне на глаза, в 6 из них эти ребята участвовали. Уже не как следователи, а как оперативники, то есть просто сопровождение. Но всегда в этих историях было ясно, что "тему замутили" именно на сливках Службы безопасности, и бенефициарами будущих взяток будут они же. А всевозможные БЭБы или полиция – наемный обслуживающий персонал. То есть сейчас это выглядит так: если ты владелец бизнеса и увидел, что БЭБ-ДБР-полиция взяли оперативниками вместо своих архаровцев СБУшников – ты знаешь, куда звонить.

Вот я и думаю, если в СБУ так много лишних оперативников, что они их отдают в аренду другим службам, то, может, они применят их для более важных дел? Тем более что у них уже есть автоматы.

P.P.S. После публикации поста перезвонила пресс-служба СБУ и сообщила, что их там нет. Цитата: "Сотрудники СБУ не привлечены к обыскам в помещениях ресторанного холдинга !Fest". Дай Бог. Если окажется, что владельцы Феста ошиблись, кусок о СБУ снесу. По крайней мере, на этот раз.

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Об авторе. Алексей Шалайский, журналист

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