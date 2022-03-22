БЭБ инициирует национализацию вагонов российского предприятия

Об этом Бюро сообщило на своем сайте.



В ходе проверки сотрудники БЭБ обнаружили 29 вагонов-цистерн для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью $1,16 млн (более 35 млн гривен в эквиваленте), принадлежащих одному из российских предприятий. В настоящее время они находятся в Мукачево (Закарпатская область).



"Указанная информация направлена в Фонд Государственного имущества Украины и Укрзализныци. В настоящее время, по инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации этого имущества", - говорится в сообщении.



Кроме того, в Ивано-Франковске сотрудники Бюро обнаружили 2 железнодорожных вагона, которыми в адрес одного из предприятий также доставлялись горюче-смазочные материалы из российской федерации. После подтверждения владельца Бюро будет инициировать вопросы их принудительного изъятия.



Напомним, в Британии могут национализировать дочернюю компанию Газпрома.