БЭБ инициирует национализацию вагонов российского предприятия
Бюро экономической безопасности однаружило 29 вагонов-цистерн, принадлежащих одному из российских предприятий, и инициирует их национализацию
Об этом Бюро сообщило на своем сайте.
В ходе проверки сотрудники БЭБ обнаружили 29 вагонов-цистерн для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью $1,16 млн (более 35 млн гривен в эквиваленте), принадлежащих одному из российских предприятий. В настоящее время они находятся в Мукачево (Закарпатская область).
"Указанная информация направлена в Фонд Государственного имущества Украины и Укрзализныци. В настоящее время, по инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации этого имущества", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Ивано-Франковске сотрудники Бюро обнаружили 2 железнодорожных вагона, которыми в адрес одного из предприятий также доставлялись горюче-смазочные материалы из российской федерации. После подтверждения владельца Бюро будет инициировать вопросы их принудительного изъятия.
Напомним, в Британии могут национализировать дочернюю компанию Газпрома.
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