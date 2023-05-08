БЭБ арестовало 166 млн грн, которые хотела скрыть подсанкционная букмекерская компания

Об этом информирует БЭБ.

Отмечают, что компания-лицензиат занимала букмекерскую деятельность в интернете через зеркальные сайты-двойники. Они действовали без соответствующей лицензии. Игровые аккаунты в это время пополнялись наличными через сеть терминалов.

Для маскировки преступной схемы и финансовых операций компания использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета трех юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС. Выигрыши выплачивали через подконтрольные фиктивные предприятия.

Три упомянутые организации и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. В результате государству был нанесен ущерб ориентировочно на 1 млрд грн.

"Во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года, упомянутая компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства, якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что таким образом сотрудники компании пытались вывести денежные средства и продолжать легализовать их путем распределения между счетами более 200 человек.