БЭБ арестовало 166 млн грн, которые хотела скрыть подсанкционная букмекерская компания
Бюро экономической безопасности наложило арест на счета трех организаций, подконтрольных известной подсанкционной букмекерской компании. Общая сумма арестованных средств превышает 166 млн грн
Об этом информирует БЭБ.
Отмечают, что компания-лицензиат занимала букмекерскую деятельность в интернете через зеркальные сайты-двойники. Они действовали без соответствующей лицензии. Игровые аккаунты в это время пополнялись наличными через сеть терминалов.
Для маскировки преступной схемы и финансовых операций компания использовала мискодинг – замену назначения платежа в банковской эквайринговой сети. Далее средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета трех юрлиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС. Выигрыши выплачивали через подконтрольные фиктивные предприятия.
Три упомянутые организации и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. В результате государству был нанесен ущерб ориентировочно на 1 млрд грн.
"Во избежание санкций и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года, упомянутая компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства, якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения", - говорится в сообщении.
Отмечают, что таким образом сотрудники компании пытались вывести денежные средства и продолжать легализовать их путем распределения между счетами более 200 человек.
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