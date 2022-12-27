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BBC представило пять сценариев развития войны в Украине в следующем году

27 декабря, 2022 вторник
18:12
война с Россией

BBC расспросило военных аналитиков, как, по их мнению, будут развиваться события войны России в Украине в 2023 году

Об этом информирует BBC .

"Весеннее наступление России будет ключевым"

Среди вариантов развития событий в российской войне в следующем году то, что Россия проведет решающее наступление, в том числе на Донбассе, результат которого станет ключевым. В то же время обеим сторонам необходим перерыв.

"Никогда нельзя исключать возможность того, что Киев начнет неожиданное новое наступление. Единственная перспектива - короткое и неустойчивое прекращение огня. Путин дал понять, что не остановится. И Украина дала понять, что будет бороться", - подчеркнули в ведомстве.

"Украина отвоюет свою землю"

Не позже весны 2023 Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, ведь есть мотивация, решительность, мужество ВСУ и украинцев. А также после лет умиротворения российского диктатора Путина Запад осознает масштаб исторического вызова, с которым столкнулся.

Мелитополь станет ключевой боевой точкой в течение следующих месяцев, возможно, даже недель.

"Вернув Мелитополь, украинцы легко перейдут к Азовому морю, фактически отрезав поставки и связь с Крымом. Капитуляция России будет официально согласована на технических переговорах после сокрушительного продвижения Украины на поле боя", - говорится в материале.

"Конца не видно"

Сообщается, что перспективы переговоров РФ с Украиной неутешительны. Для потенциального мирного соглашения необходимо изменить требования хотя бы с одной стороны.

"К сожалению, это и дальше будет долговременная политическая, экономическая и военная битва решимости. И до конца 2023 года она, скорее всего, еще будет продолжаться", - цитирует эксперта ВВС.

"Нет другого выхода, кроме поражения России"

Весь импульс сейчас на стороне Украины. Предполагается, что в 2023 году война окончится победой нашей страны.

Зимой активность боев спадет. Украинские силы смогут справиться с холодами лучше оппонента, ведь из Великобритании, Канады и Германии поступает зимнее оборудование.

"В конце 2023 года Крым будет полностью под контролем и суверенитетом Украины, хотя может быть и определенный вид соглашения, что позволит России постепенно сворачивать свое военно-морское присутствие в Севастополе".

Продолжится реконструкция украинской инфраструктуры вдоль побережья Азовского моря, включая важные порты Мариуполь и Бердянск, а восстановление Северо-Крымского канала, перенаправляющего воду из Днепра в Крым, станет еще одним важным проектом, который привлечет внимание", - считает военный аналитик.

"Ожидайте больше того же"

Оккупация Луганской и Донецкой области продолжится, но большой российский прорыв, как вот наступление с Юга на Павлоград, с целью окружить украинские силы на Донбассе, менее вероятный.

"Наиболее вероятно продолжение нынешней тактики - медленное измельчение украинских сил на узких направлениях и медленное продвижение, как в Бахмуте и в районе Авдеевки, с такой же возможной тактикой в районе Сватового-Кременной", - подчеркивают в материале.

Успех ВСУ в Сватово поставил бы под угрозу весь Северный фланг линии русского фронта.

Свои сценарии издание составило, используя утверждения военных аналитиков. Среди них ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский и заместитель директора Института стратегических исследований Британии Майкл Кларк.

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Россия
BBC
оккупированные территории
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