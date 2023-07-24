Об этом говорится в материале BBC .

По данным BBC, в материалах дела бывшего начальника главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича не фигурируют другие работники СБУ — даже те, лоббированием назначения которых, по версии следствия, он занимался. Однако некоторые его подчиненные являются свидетелями. Кулинич не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области.

"На сегодняшний день бывший начальник ГУ СБУ в Автономной Республике Крым Кулинич А.М. не фигурирует в уголовном производстве…, в котором исследуются обстоятельства ненадлежащей обороны Херсонской области, что привело к быстрой оккупации этой территории российскими войсками", — ответили в Госбюро расследований по запросу BBC.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, по этому делу фигурируют исключительно военные ВСУ, которые должны были заминировать и разминировать мосты и готовиться к обороне. Также ГБР сообщило, что по делу Кулинича в госизмене не фигурирует экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, а дело против него самого по этой статье так и не было открыто. В бюро говорят, что следователи не общались с Наумовым в Сербии, где он находится под стражей.

Журналисты сообщают, что через год доказательств его причастности к сотрудничеству с Россией не нашли. По словам собеседников журналистов в правоохранительных органах, версия о "изменнике" Наумова была поспешной. Кроме того, у следователей появились сомнения, что "Охотник" из перехватов Кулинича — Сивковича — это Наумов.

ВВС называет едва ли не основным вопросом именно то, откуда взялись эти записи разговоров Кулинича с подозреваемым в госизмене экс-заместителем главы СНБО Владимиром Сивковичем.

Журналистам BBC в следствии заявили, что писал их якобы сам Сивкович, чтобы потом легче было отчитываться перед российской спецслужбой, а получить записи удалось благодаря "кроту" в ФСБ. В их подлинности СБУ не сомневается, а обнародованные файлы — "лишь часть большого массива", заявил глава ведомства Василий Малюк, который тайно от бывшего главы СБУ Ивана Баканова вел расследование по Кулиничу еще с 2021-го.

Защита Кулинича заявила в разговоре с BBC, что в материалах следствия указан совсем другой источник происхождения. Следователи указали, что нашли во время обысков в рамках расследования совсем иного дела флешку с аудио, текстовыми и графическими файлами.

"Поэтому есть опасения, что эти записи могли специально подбросить по аналогии "пленок Деркача" в 2020 году. Записи же Кулинича - Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. .

Сам Кулинич отрицает разговоры с Сивковичем, а его защита утверждает, что "записи смутипликованы, нарезаны и, вероятно, созданы с применением современного программного обеспечения". В СБУ говорят, что Кулинич общался с Бакановым еще до назначения и "оказал влияние на принятие председателем службы важных решений". По словам источников ВВС в окружении Баканова, до назначения Кулинича они общались очень редко и не о спецслужбе. По данным журналистов, после отстранения от должности следователи ни разу не вызывали Баканова на допрос.

Что известно о деле Кулинича

16 июля 2022 года был задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной республике Крым Олег Кулинич. Через два дня суд отправил его под арест по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России.

По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котигорошко, а его деятельность занималась так называемым "политическим офисом" в Москве, организованным по заданию российской спецслужбы экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации президента Украины Андреем Клюевым.

По версии следствия еще до начала полномасштабного вторжения России Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой "своих людей" в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

5 апреля стало известно, что ГБР завершило расследование уголовного производства по госизмене Кулинича. Установлены новые доказательства его сотрудничества с ФСБ. В тот же день в СБУ сказали , что могут обменять его на украинских военнопленных в России, но этот вопрос пока не решен.

Кулинич выдвинули обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.