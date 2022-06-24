Об этом сообщает BBC.

Журналисты пришли, в частности, к таким выводам.

Среди более чем четырех тысяч потерь стремительно растет количество добровольцев. При этом каждый пятый из них уехал на войну в возрасте 50 лет и старше. Еженедельно появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о смерти какой-либо другой категории военных.

17% российских потерь - это офицеры (по меньшей мере - 4 генерала и 21 полковник). Такие потери, по мнению экспертов, нанесены тем, что так устроена система командования российской армии. Большинство функций по управлению подразделениями берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях НАТО определенные похожие задачи уполномочены решать сержанты.

За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 пилота. По оценкам британской разведки, это связано с тем, что подготовка летчиков в России на протяжении многих лет велась по четко определенному, утвержденному сценарию с целью создать впечатление у высокого начальства. Это глушило инициативу и мешало молодым пилотам учиться быстро принимать решения в динамичных условиях.

20% определенных погибших служили в десантных войсках, 19% – в мотострелковых.

По оперативной информации Геншаба ВСУ на вечер 24 июня Вооруженные силы Украины совершили наступательные действия в Херсонской области, часть подразделений оккупантов сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района.

24 июня российские оккупанты увеличили количество авиационных налетов в Луганской области в районе Лисичанска и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находятся под вражеским огнем.

Спикер Министерства обороны заявил , что утром 24 июня, в Черном море зафиксировали четыре корабля РФ с крылатыми ракетами "Калибр". Оккупанты могут ударить одновременно 32 ракетами.

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