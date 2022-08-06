BBC обнародовало подробности убийства главаря "Аль-Каиды" в Афганистане
Лидера террористической организации "Аль-Каида" 71-летнего Аймана аз-Завахири убили утром, выйдя на балкон дома в центре Кабула, в котором жил
Об этом сообщает BBC Украина.
Две американские ракеты попали точно в цель. Сделать это удалось благодаря тщательному изучению привычек Завахири и особого типа ракеты – Hellfire, запущенной из дрона.
Эта высокоточная ракета класса "воздух-земля" стала частью американских контртеррористических операций за границей. Ее можно запускать с вертолетов, самолетов, наземных установок и кораблей или беспилотника.
"При запуске ракеты из беспилотника оператор в комнате управления видит цель в режиме реального времени. Используя прицел на экране, оператор может "зафиксировать" цель и направить лазер. После запуска ракета следует за лазерным лучом, пока не попадет в цель", — сказано в статье.
Кроме того, предполагают, хотя это не подтверждено, что для удара по Завахири США использовали малоизвестную версию Hellfire - R9X, которая не несет взрывчатки, а вскрывает шесть лезвий, поражающих кинетической энергией самого снаряда.
Официальные лица США рассказали, что тщательно изучили образ жизни Завахири в его доме, в частности, его привычку выходить на балкон.
"Нужна почти стопроцентная уверенность, что это именно тот человек, и удар не должен привести к сопутствующим жертвам или повреждениям. Для этого нужно терпение", — рассказал эксчиновник ЦРУ Марк Полимеропулос.
Он добавил, что для удара по Завахири американским разведчикам пригодился опыт в отслеживании членов "Аль-Каиды" и других террористических лидеров.
- 2 августа США ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды" аз-Завахири.
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