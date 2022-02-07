Базовый сценарий РФ – дестабилизация внутренней ситуации в Украине, но не исключаем ни одного и готовимся ко всем, - Кулеба

Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналенной Бербок, передает Еспресо.TV.



"Базовый сценарий для России сейчас - это дестабилизация внутренней ситуации в Украине. Для этого Россия использует военную эскалацию, кибератаки, распространение дезинформации и умерщвления клина между Украиной и ее международными партнерами. Никому, если бы кто не пытался в РФ, не удастся вбить клин между Украиной и ее партнерами. Это делает сейчас Россия и пророссийские политики в соответствующих странах, придавая давление с другой стороны", - отметил министр.



По его словам, Украина не исключает ни одного сценария развития событий по поводу возможной эскалации.



"В этих сложных условиях мы вынуждены готовиться к каждому из этих сценариев и мы это делаем. Но мы не забываем о том, что жизнь бывает – мы планируем наш дипломатический год. Мы говорим с Анналеной о будущем – водородной энергетике. Это одна из сфер, где нужно прекратить говорить и начать действовать", – сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что не нужно пугать украинцев войной.



"Мы ведем ее с 2014 года, мы многое пережили, мы знаем, что такое друзья, которые погибли, что такое пленные, разрушенная инфраструктура, мы видели кавалькады машин скорой помощи, которые везут раненых в госпиталь, знаем, что такое сдавать кровь для этих раненых. Не надо пугать нас войной, мы готовы ко всему. Если нам Россия навяжет очередную фазу военного конфликта - мы будем бороться, но до этого мы будем сохранять холодное спокойствие и сконцетрованность", - подытожил глава МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сигналом о деэскалации был бы неукоснительный отвод РФ всего, что размещено вдоль украинской границы, а не разовый отвод войск.