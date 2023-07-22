Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот
Эксклюзив

Базовый ответ на просьбу Украины об оружии должен быть "да", - американский пилот

22 июля, 2023 суббота
17:22
Война с Россией Пентагон

Американские генералы должны отправлять украинцам все, что они просят. Базово соглашаться, а затем исследовать, есть ли какие-либо причины отказывать

Об этом в эфире Еспресо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург.

"Украина - это большая европейская страна, и вы с трех сторон окружены вражескими силами. Даже в восточной Молдове. Черное море, восток, юго-восток и Беларусь на севере. Я имею в виду, что это чрезвычайно сложная оборонная проблема. То, что мы можем здесь сидеть и это обсуждать на 500+ день широкомасштабного вторжения - это именно те возможности, которые показали украинские военные. Такой список (относительно потребностей в оружии, - ред.) точно где-то есть, и это может вам сказать только Генштаб", - сказал он.

Гринбург добавил, чтобы знать это, нужно учесть много информации, и не только информацию о возможностях и численности врага, но и то, каковы украинские возможности по расположению и использованию различных систем.

"С другой стороны, мы слышим многое, что это же нужны аэропорты, инфраструктура и так далее, но следует вспомнить, что западные самолеты уже были в Украине. В мирное время проводились военные учения в 2011 и 2009 годах. И тогда F-16 и F-15 были здесь и работали с украинских авиабаз", - подчеркнул пилот.

Он считает, что это очень комплексный вопрос.

"Если бы я мог советовать президенту, простой парень, обычный гражданин, я бы сказал, чтобы генералы отправляли украинцам все то, что они просят. Если Украина, украинское правительство просят что-то, то базовый ответ должен быть "да", а потом исследовать, есть ли какие-то причины отказывать. Я не знаю всех решений, которые принимаются, но в феврале 2022 года я подумал: "Им будут нужны F-16, и я готов пойти". Это потребовало много времени, чтобы осуществиться. Я бы мог сказать, что 100 самолетов и так далее, но и скажу, что многое нужно, чтобы поднять самолет в воздух, нужна поддержка, много оборудования. Это правильно, что нужно убедиться, что есть места посадки и расположения этих систем, перед тем, как они прибудут в Украину. Но я также разочарован, как и многие украинцы, что так много времени пошло на то, чтобы получить действительно лучшее оружие, чтобы защищать свою страну", - подытожил Гринбург.

оружие
США
F-16
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Вогонь, пожежа
20 июля, 2023 четверг
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
дощь, гроза, парасоля, негода
21 июля, 2023 пятница
Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
путін
22 июля, 2023 суббота
Путин назвал польские земли подарком Сталина. Посла РФ вызывают в МИД Польши
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 июля
18:32
Обновлено
Россияне ударили по поселку и городу на Сумщине: один человек погиб, есть раненые
18:04
OPINION
Россия устроена по принципу скорлупы яйца
17:49
"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
17:33
Обновлено
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
17:19
Когда ВСУ развернутся, будут изменения на фронте, - Блинкен о контрнаступлении
17:17
В Одессе во время комендантского часа пассажир такси вез более 200 свертков с психотропами
17:16
Эксклюзив
Говорить заранее: психолог Старцева рассказала, как подготовить ребенка к военной службе родителей
17:00
Эксклюзив
Реджеп Эрдоган
Эрдоган может перекрыть Босфор для российских кораблей, и не только для военных, - Фейгин
16:39
Эксклюзив
Альтернативы морю для экспорта зерна у Украины нет, - директор Центра транспортных стратегий
16:11
Оккупанты по ночам перевозят тяжелую военную технику через Мелитополь, - Федоров
16:06
OPINION
Прекращение зернового коридора существенно скажется на экономике
15:57
Пригожин в Беларуси основал фирму, - СМИ
15:55
Зеленский обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море и зерновой коридор
15:42
Обновлено
Россияне ударили по Купянску: погибла женщина
15:31
"Ты – бандерка". В Николаеве полиция открыла производство на мужчину, унижавшего женщин за украинский язык
15:30
Эксклюзив
Цена пяти выстрелов Patriot: для фронта нужно 100 тыс. FPV-дронов в месяц, - соучредитель благотворительного фонда
14:46
В большинстве регионов ожидается потепление и сухая погода: прогноз на 23 июля от Натальи Диденко
14:35
ЮНЕСКО осудило атаки РФ на исторический центр Одессы
14:31
Ryanair
Ryanair до конца года может возобновить полеты из Киева и Львова
14:26
Эксклюзив
Чем больше F-16 смогут защищать города и инфраструктуру, тем больше других систем можно будет использовать поближе к линии фронта, - пилот из США
14:08
OPINION
Почему "словацкая Гавел" не пойдет на второй срок?
14:05
На фронте погиб российский пропагандист Журавлев
14:00
Эксклюзив
Без ударов по Крымскому мосту невозможно осуществить полноценное контрнаступление ВСУ, - Фейгин
13:53
В Донецкой области в результате российских обстрелов обесточены две шахты, - Минэнерго
13:29
Обновлено
После ударов украинских беспилотников в Крыму горит нефтебаза и детонирует боеприпасы. Движение по железной дороге приостановлено
13:27
Оккупанты подозревают работников Крымского моста в организации взрывов, - ЦНС
13:13
В США родила горилла, которую четыре года считали самцом
13:04
Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины, - Минобороны
12:33
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 22 июля
12:32
На побережье Уругвая выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов
12:21
В Индии произошел масштабный оползень: 22 человека погибли, более 100 остаются под завалами
12:02
OPINION
Что такое "военная экономика"
11:01
Власти Греции начали строительство 35-километрового забора на границе с Турцией
11:00
Россия вывела в Черное море 10 кораблей, ракетоносителей среди них нет
10:45
Россияне за сутки совершили атаку на 11 областей Украины: 8 человек погибли, 10 ранены
10:41
Россияне вывезли 100 детей из ТОТ Херсонщины в Саранск, - Центр нацсопротивления
10:25
Враг взял определенную паузу в обстрелах, для сбора информации использует "шахеды", - Гуменюк
10:07
OPINION
Понимает ли Онуфрий и Ко, что Гундяев их "слил"?
09:54
Табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло, - разведка Британии
09:31
Силы ПВО уничтожили все пять дронов Shahed, которые россияне выпустили ночью по Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV