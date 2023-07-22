Об этом в эфире Еспресо заявил американский военный пилот, волонтер и военный инструктор Питер Гринбург.

"Украина - это большая европейская страна, и вы с трех сторон окружены вражескими силами. Даже в восточной Молдове. Черное море, восток, юго-восток и Беларусь на севере. Я имею в виду, что это чрезвычайно сложная оборонная проблема. То, что мы можем здесь сидеть и это обсуждать на 500+ день широкомасштабного вторжения - это именно те возможности, которые показали украинские военные. Такой список (относительно потребностей в оружии, - ред.) точно где-то есть, и это может вам сказать только Генштаб", - сказал он.

Гринбург добавил, чтобы знать это, нужно учесть много информации, и не только информацию о возможностях и численности врага, но и то, каковы украинские возможности по расположению и использованию различных систем.

"С другой стороны, мы слышим многое, что это же нужны аэропорты, инфраструктура и так далее, но следует вспомнить, что западные самолеты уже были в Украине. В мирное время проводились военные учения в 2011 и 2009 годах. И тогда F-16 и F-15 были здесь и работали с украинских авиабаз", - подчеркнул пилот.

Он считает, что это очень комплексный вопрос.

"Если бы я мог советовать президенту, простой парень, обычный гражданин, я бы сказал, чтобы генералы отправляли украинцам все то, что они просят. Если Украина, украинское правительство просят что-то, то базовый ответ должен быть "да", а потом исследовать, есть ли какие-то причины отказывать. Я не знаю всех решений, которые принимаются, но в феврале 2022 года я подумал: "Им будут нужны F-16, и я готов пойти". Это потребовало много времени, чтобы осуществиться. Я бы мог сказать, что 100 самолетов и так далее, но и скажу, что многое нужно, чтобы поднять самолет в воздух, нужна поддержка, много оборудования. Это правильно, что нужно убедиться, что есть места посадки и расположения этих систем, перед тем, как они прибудут в Украину. Но я также разочарован, как и многие украинцы, что так много времени пошло на то, чтобы получить действительно лучшее оружие, чтобы защищать свою страну", - подытожил Гринбург.