Базовые тарифы, как и раньше, будет утверждать центральная власть, - Розенко

Такую позицию высказал Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр, экс-министр социальной политики, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Я вижу, центральная власть понимает, что повышение цен на газ, на электричество, на коммунальные услуги, на тепло для населения неизбежно. С одной стороны, она затягивает процесс определения этой цены, а с другой - пытается переложить ответственность за повышение тарифов с центрального уровня на местный ", - сказал Розенко.

По его словам, представители правительства и партии "Слуга народа" прибегают к манипуляции, когда говорят в эфирах телеканалов: "Ну все, мы передали тарифообразования на местный уровень, и отвечать за местные тарифы будут местные органы власти".

"Это - ложь и откровенная манипуляция. Потому что базовые тарифы как утверждала, так и утверждать центральная власть. Речь идет, прежде всего, о тарифах на газ для теплокомун-предприятий для местных органов власти, и второе - так же плата за электроэнергию ", - утверждает бывший вице-премьер-министр.

Он подчеркнул, что органы местной власти до сих пор не знают, какая будет цена на тепло и электроэнергию.

"На мой взгляд, первое, что должна осуществить центральная власть - это взять на себя ответственность за отопительный сезон, как это было раньше. И второе - безусловно, защитить малообеспеченные слои населения в первую очередь через систему субсидий ", - убежден Розенко.