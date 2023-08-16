Это звучит чуть ли не с каждого утюга у нас, у российских СМИ и блогеров, в Европе, в мире... Возможно, это так выплеснулось наружу то дипломатическое давление, о котором говорила наша власть.

Вероятно, авторы идеи (и что-то намекает, что они близки к Кремлю) надеялись на закономерную усталость украинцев от войны, на разочарование гражданских в контрнаступлении (хотя военные как раз оценивают его положительно), на ухудшение экономической ситуации (не без участия руководящего звена государства), на возмущение и разочарование из-за возросшей коррупции ("за что ребята погибают")... Возможно, даже на стремление украинской власти укрепить свою легитимность из-за выборов (невозможных в военное время). Это все действительно доступное. Но.

Насколько бы скептической ни была моя оценка внутриукраинского "потенциала сопротивления", это ничего не меняет с точки зрения геополитики.

Потому что ни на гран не изменилась базовая аксиома: "Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны". Так о каких договоренностях с Россией, тем более территориальных, к которым Кремль особенно чувствителен, может идти речь?!

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Я полностью согласен с генералом Беном Ходжесом, который сказал буквально: "Я думаю, это ужасная идея/a terrible idea. Россия никогда не выполняет условий никаких соглашений. Поэтому (даже если территориальной оплатой будет только Крым, а не все оккупированные ныне территории) Украине будет очень сложно восстанавливать свою экономику, если Россия продолжит оккупировать Крым и в любой момент сможет нарушить движение судов из Бердянска, из Мариуполя по морю. Я считаю, что это совершенно ужасное предложение. Я не вижу для Украины никаких хороших вариантов в таком случае".

Это уже получило подтверждение от вечно пьяного Дмитрия Медведева, который все равно является первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии РФ и заместителем председателя Совбеза РФ: "Идея интересна. Вопрос лишь в том, что все якобы их территории — очень спорные. И для вхождения в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси".

То есть вот так оценивают идею реалисты: какие-либо договоренности с Россией, оплаченные территориями Украины или чем-то другим, не будут соблюдены.

Чего-то стоят только условия, закрепленные в акте о капитуляции — когда у России просто не будет больше ресурсов для агрессивных действий. И то — если Россия сохранится, то это будет длиться несколько десятилетий, дальше нападение будет повторено Кремлем.

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Соответственно, ситуация никак не поменялась с февраля 2022-го: главной и недостижимой задачей любых переговорщиков и инициаторов мирного соглашения с РФ является поиск любых гарантий для обязательств Кремля. Любого инструмента, который заставит придерживаться договоренностей. А таких инструментов как не было, так и не нашлось до сих пор.

Итак, все обсуждения "стоимости мира" (измеряемой хоть в бриллиантах, хоть в тысячах квадратных километров украинской территории) - пустое сотрясение воздуха. Чего-то стоят только договоренности на военную поддержку и последовательное добивание экономики РФ, пусть и не столь быстрое, как всем хотелось бы.

Вывод: достойным и длительным вариантом может быть разве "и вся территория, и НАТО", а не "или то или иное". Хотя все же жизнь может внести свои правки — все может произойти.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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