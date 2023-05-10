База Нацполиции "Военный преступник" насчитывает более 200 тыс. россиян, совершивших преступления в Украине
В базе Нацполиции "Военный преступник" собраны данные уже более 200 тыс. российских военных, совершавших преступления на территории Украины
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Укринформ.
"В общей сложности эта база уже насчитывает более 200 тыс. россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления. По-моему, это очень хорошая база для следователей СБУ и других органов, расследующих военные преступления", - сказал Небытов.
Правоохранитель отметил, что полиция Киевщины внесла в систему данные о более чем 5,6 тыс. человек, и добавил, что в настоящее время в процессуальном порядке полиция столичного региона установила 21 военнослужащего армии РФ, в отношении которых уже идет процесс привлечения к уголовной ответственности.
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