Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Укринформ.

"В общей сложности эта база уже насчитывает более 200 тыс. россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления. По-моему, это очень хорошая база для следователей СБУ и других органов, расследующих военные преступления", - сказал Небытов.

Правоохранитель отметил, что полиция Киевщины внесла в систему данные о более чем 5,6 тыс. человек, и добавил, что в настоящее время в процессуальном порядке полиция столичного региона установила 21 военнослужащего армии РФ, в отношении которых уже идет процесс привлечения к уголовной ответственности.