База данных потенциальных коллаборантов: НАПК формирует реестр
Национальное агентство предотвращения коррупции призывает помочь расширить список потенциальных изменников, сейчас в нем 245 фамилий
Об этом НАПК написало в Facebook.
"НАПК сформировало для СБУ базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины. Помогите расширить этот список", – указано в сообщении.
Агентство во время войны перенастроило свою работу и помогает Службе безопасности Украины выявлять коллаборантов.
"За время сотрудничества силами наших работников сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать россии", – указало НАПК.
В агентстве уточнили, что в список попали, во-первых, чиновники, явно или скрыто способствующие оккупантам и разделяющие их идеологию, а во-вторых – люди, которые распространяют российскую пропаганду и подрывают обороноспособность Украины.
База данных постоянно пополняется.
"Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира" - "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом почту stopzrada@nazk.gov.ua", – призывало НАПК.
Сейчас на этот адрес поступило 60 сообщений, которые обрабатываются и передаются в СБУ.
- Напомним, СБУ в течение суток 14 марта задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.
- В Ровенской области СБУ задержала коллаборанта, а в Винницкой области - боевика из террористической группировки "Сомали"
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