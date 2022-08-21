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Bayraktar за четыре дня: в Латвии собрали более 500 тысяч евро для ВСУ

21 августа, 2022 воскресенье
13:57
война с Россией Bayraktar Байрактар

В Латвии собрали 510 тысяч евро за четыре дня на покупку беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщил латвийский портал LSM.

Известно, что кампания по сбору средств началась 16 августа на портале Ziedot.lv, в акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

По состоянию на утро 21 августа собрано 536 304 евро, на покупку одного беспилотника нужно 4,5 миллиона евро.

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Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта призвала больше людей внести свой вклад – пожертвование не обязательно должно быть большим.

"Нас сравнительно много. Трудоспособного населения – около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы скоро сможем добиться запланированной цели", - отметила она.

  • 8 августа турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар". Он подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.
  • По состоянию на 17 августа было известно, что латвийцы в сутки после объявления сбора средств на "байрактар" для ВСУ пожертвовали 300 тысяч евро.

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