Bayraktar за четыре дня: в Латвии собрали более 500 тысяч евро для ВСУ

Об этом сообщил латвийский портал LSM.

Известно, что кампания по сбору средств началась 16 августа на портале Ziedot.lv, в акции уже приняли участие более 15 тысяч человек.

По состоянию на утро 21 августа собрано 536 304 евро, на покупку одного беспилотника нужно 4,5 миллиона евро.

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Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта призвала больше людей внести свой вклад – пожертвование не обязательно должно быть большим.

"Нас сравнительно много. Трудоспособного населения – около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы скоро сможем добиться запланированной цели", - отметила она.

8 августа турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар". Он подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.

По состоянию на 17 августа было известно, что латвийцы в сутки после объявления сбора средств на "байрактар" для ВСУ пожертвовали 300 тысяч евро.

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