Bayraktar: Украина и Турция подписали меморандум о создании центра беспилотников
Подписан меморандум о сотрудничестве между Минобороны и компанией Bayraktar Savunma по строительству учебно-испытательного центра для обслуживания БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.
Согласно документу Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.
Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное