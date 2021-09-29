Bayraktar: Украина и Турция подписали меморандум о создании центра беспилотников

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

Согласно документу Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.