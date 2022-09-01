"Байрактар" сработал на отлично. Военные показали работу беспилотников
Украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники с помощью ударных беспилотников "Байрактар"
Видео работы ударных БПЛА обнародовал СтратКом ВСУ.
В первом видео украинские военные с помощью "байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На втором видео бойцы ВСУ успешно "отработали" по миномету 2Б25 "Буревестник" и грузовому автомобилю "Урал", в котором находились боеприпасы.
- 1 сентября стало известно, что Румыния хочет купить у Турции 18 "байрактаров" на 300 млн евро.
- 8 августа производитель "байрактаров" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять компоненты украинского производства.
- 26 августа генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что турецкая компания Baykar не намерена продавать России беспилотники Bayrkatar TB2, и отмечает, что деньги не являются приоритетом для нее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное