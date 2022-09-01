Видео работы ударных БПЛА обнародовал СтратКом ВСУ.

В первом видео украинские военные с помощью "байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

На втором видео бойцы ВСУ успешно "отработали" по миномету 2Б25 "Буревестник" и грузовому автомобилю "Урал", в котором находились боеприпасы.

1 сентября стало известно, что Румыния хочет купить у Турции 18 "байрактаров" на 300 млн евро.

8 августа производитель "байрактаров" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что это решение не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять компоненты украинского производства.

26 августа генеральный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что турецкая компания Baykar не намерена продавать России беспилотники Bayrkatar TB2, и отмечает, что деньги не являются приоритетом для нее.

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