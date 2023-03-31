Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно прошел новые испытания
Беспилотный военный самолет Bayraktar Kizilelma успешно прошел проверку идентификационной системы на средней высоте
Об этом говорится в twitter совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара.
Первый беспилотный военный самолет Турции совершил свой третий полет в учебно-испытательном центре AKINCI в городе Чорлу провинции Текирдаг.
"Bayraktar KIZILELMA успешно завершил испытание системы идентификации средней высоты. Это был третий тест, который мы проводили. Теперь многие тесты будут продолжаться в рамках нашей деятельности по разработке. Надеемся в начале 2024 года начать массовое производство KIZILELMA как это запланировано", - сказал Байрактар.
Также он отметил, что идет подготовка к первому полету TB3, который станет первым в мире боевым БПЛА, способным совершать посадку и взлет с кораблей с короткими взлетно-посадочными полосами.
Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ украинского производства.
- В начале августа 2022 года производитель "байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
- 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".
- Уже 19 сентября турецкая оборонная компания Baykar Makina сообщила об успешном прохождении первого теста на моторную интеграцию своего реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma.
- В феврале 2023 года Минобороны Украины согласовало место для строительства центра по обслуживанию Bayraktar . Там будут осуществляться текущий ремонт, модернизация БПЛА и обучение персонала.
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