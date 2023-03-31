Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно прошел новые испытания

Об этом говорится в twitter совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара.

Первый беспилотный военный самолет Турции совершил свой третий полет в учебно-испытательном центре AKINCI в городе Чорлу провинции Текирдаг.

"Bayraktar KIZILELMA успешно завершил испытание системы идентификации средней высоты. Это был третий тест, который мы проводили. Теперь многие тесты будут продолжаться в рамках нашей деятельности по разработке. Надеемся в начале 2024 года начать массовое производство KIZILELMA как это запланировано", - сказал Байрактар.

Также он отметил, что идет подготовка к первому полету TB3, который станет первым в мире боевым БПЛА, способным совершать посадку и взлет с кораблей с короткими взлетно-посадочными полосами.

Беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ украинского производства.