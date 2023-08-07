Baykar заключила с Саудовской Аравией крупнейшее в истории Турции экспортное соглашение
Компания Baykar подписала крупнейшее в истории Турции соглашение об экспорте и сотрудничестве в оборонной и аэрокосмической отрасли с минобороны Саудовской Аравии
Об этом говорится в сообщении компании Twitter.
"Подписав с Саудовской Аравией крупнейшее экспортное соглашение в сфере обороны и аэрокосмической отрасли в истории нашей страны, мы также заключили соглашение о локализации технологий для Bayraktar Akıncı из SAMI Defense (дочерняя компания Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии. - ред.)", – пишут в Baykar.
Отмечается, что соглашения подписали и турецкие компании ASELSAN и ROKETSAN.
"Надеемся, что эти соглашения будут полезны Турции и Саудовской Аравии и будут способствовать дальнейшему укреплению нашей дружбы", - добавили в компании.
Что известно о заводе по производству Bayraktar в Украине
8 августа 2022 года стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
11 сентября гендиректор компании Baykar заявил, что в результате не планирует отменять планы по строительству завода в Украине.
28 октября 2022 года генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар сообщил , что, несмотря на некоторые препятствия, план по строительству завода в Украине продвигается.
Также 30 апреля Украина по итогам участия в международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в Турции подписала три новых соглашения с компанией Baykar – производителем беспилотников Bayraktar.
По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Украине.
Впоследствии Минобороны Украины и турецкий BAYKAR MAKINA подписали договор об открытии в Украине сервисного центра для ремонта и обслуживания дронов.
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