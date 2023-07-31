Baykar создаст в Украине сервисный центр для ремонта и обслуживания беспилотников
Минобороны Украины и турецкий BAYKAR MAKINA подписали договор об открытии в Украине сервисного центра для ремонта и обслуживания дронов
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .
"В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключен между Министерством обороны и турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Это сделано для развития Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях", - говорится в заявлении.
Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко уточнил, что центр будет открыт в ближайшем будущем.
"Мы двигаемся вперед и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией", - сказал Ващенко.
Что известно о заводе по производству Bayraktar
8 августа 2022 года стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
11 сентября гендиректор компании Baykar заявил, что из-за войны не планирует отменять планы по строительству завода в Украине.
28 октября 2022 года генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар сообщил , что, несмотря на некоторые препятствия, план по строительству завода в Украине продвигается.
Также 30 апреля Украина по итогам участия в международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в Турции подписала три новых соглашения с компанией Baykar – производителем беспилотников Bayraktar.
По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Украине.
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