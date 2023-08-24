Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинским разведчикам ударный БПЛА

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки.

"Компания Baykar Makina ко Дню Независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2", - говорится в сообщении.

"Это не первый подобный подарок. В частности, 25 января ГУР МОУ Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2", - добавили в ГУР.

Там отметили, что лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать независимость.

Что известно о сотрудничестве Украины с Baykar

8 августа 2022 стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников.

28 октября 2022 года генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар сообщил , что завод построят через два года.

По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Украине.

31 июля стало известно, что Baykar создаст в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников.