Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинским разведчикам ударный БПЛА
Турецкая компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины подарила разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки.
"Компания Baykar Makina ко Дню Независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2", - говорится в сообщении.
"Это не первый подобный подарок. В частности, 25 января ГУР МОУ Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2", - добавили в ГУР.
Там отметили, что лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать независимость.
Что известно о сотрудничестве Украины с Baykar
8 августа 2022 стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников.
28 октября 2022 года генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар сообщил , что завод построят через два года.
По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Украине.
31 июля стало известно, что Baykar создаст в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников.
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