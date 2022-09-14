Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в немецком Леверкузене, закончился победой "Байера" со счетом 2:0. В ворота мадридского "Атлетико" забили Мусса Диаби и Роберт Андрех. Хозяева сумели дожать испанских гостей только на 84-й минуте встречи.

В группе B также выступают "Брюгге" и "Порту", которые в параллельной встрече сыграли 4:0 в пользу бельгийцев.

Матчи 3-го тура ЛЧ пройдут 4 октября. "Байер" сыграет против "Порту", а "Атлетико" из "Брюгге".

Лига чемпионов

Групповой этап. 2-й тур

13 сентября

"Байер" (Германия) – "Атлетико" (Испания) 2:0

Голы: Андрех, 84, Диаби, 87

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