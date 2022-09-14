"Байер" неожиданно победил "Атлетико" в ЛЧ
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов леверкузенский "Байер" неожиданно обыграл мадридский "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в немецком Леверкузене, закончился победой "Байера" со счетом 2:0. В ворота мадридского "Атлетико" забили Мусса Диаби и Роберт Андрех. Хозяева сумели дожать испанских гостей только на 84-й минуте встречи.
В группе B также выступают "Брюгге" и "Порту", которые в параллельной встрече сыграли 4:0 в пользу бельгийцев.
Матчи 3-го тура ЛЧ пройдут 4 октября. "Байер" сыграет против "Порту", а "Атлетико" из "Брюгге".
Лига чемпионов
Групповой этап. 2-й тур
13 сентября
"Байер" (Германия) – "Атлетико" (Испания) 2:0
Голы: Андрех, 84, Диаби, 87
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