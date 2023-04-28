Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Байдену важно закончить войну победой Украины до президентских выборов в США, потому что он не может никому оставить это дело. Байден должен закончить войну, потому что, как он стоит за Украину, больше никто так делать не будет. Но на популярности Байдена в выборах это не скажется. Как Байден планирует поскорее закончить эту войну, будет зависеть от голосования в конгрессе о помощи Украине", - сказал политический деятель.

Юрий Рашкин заметил, если это легко делается, и Байден знает, что и республиканцы, и демократы дадут ему достаточно денег, а возможно еще больше, то тогда, в каком-то смысле, можно воевать и дольше.

"Но с другой стороны, мы уже сомневаемся, что республиканская партия собирается поддерживать дальнейшее финансирование Украины, потому что уже слышим: "Мы больше не дадим чистого чека, ни одного цента Украине". Это же реальные люди, которые являются лидерами республиканской партии, однако это мнение не всех республиканцев. Соответственно, закончить войну победой Украины до следующего голосования было бы лучшим вариантом. Но насколько это возможно, зависит от личного настроения Путина, когда он будет готов капитулировать или закончить свою жизнь, чтобы преемник после него мог подписать эту капитуляцию. Если этого не произойдет до осени, тогда дальнейший большой этап, когда США могут свернуть, - это на президентских выборах. Поэтому для Байдена важно продолжить свою политику", - подытожил Рашкин .