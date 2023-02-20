Об этом пишет Rolling Stone .

"Байдену было представлено ряд планов этой поездки в Украину... Одна из идей предполагала встречу Байдена с Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе", - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Также было предложение провести встречу во Львове, куда тоже прилетали российские ракеты, но "остается относительно безопасным по сравнению с тяжелыми боями на восточном фронте".

Однако Байден сам выбрал для визита украинскую столицу.

"В конце концов Байден выбрал Киев, город, который является символическим жестом решимости Украины после того, как российские силы попытались и не смогли захватить столицу в начале войны прошлого года", - пишет СМИ.

Издание отмечает, что американский лидер запланировал свой визит в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом, вступающего во второй год широкомасштабной войны с РФ.