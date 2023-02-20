Байдену предлагали встречу с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но он выбрал Киев, - СМИ
Президенту США Джо Байдену предлагали встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но он выбрал Киев
Об этом пишет Rolling Stone .
"Байдену было представлено ряд планов этой поездки в Украину... Одна из идей предполагала встречу Байдена с Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе", - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Также было предложение провести встречу во Львове, куда тоже прилетали российские ракеты, но "остается относительно безопасным по сравнению с тяжелыми боями на восточном фронте".
Однако Байден сам выбрал для визита украинскую столицу.
"В конце концов Байден выбрал Киев, город, который является символическим жестом решимости Украины после того, как российские силы попытались и не смогли захватить столицу в начале войны прошлого года", - пишет СМИ.
Издание отмечает, что американский лидер запланировал свой визит в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом, вступающего во второй год широкомасштабной войны с РФ.
- Накануне состоявшегося 20 февраля визита президента США Джо Байдена в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций .
- На Аллее смелости в Киеве установили памятную табличку Джо Байдену – в благодарность за помощь Украине.
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