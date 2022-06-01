Байден зря рассчитывает на переговоры

Со многими тезисами этой статье, конечно же, можно согласиться. И самое главное - она не оставляет сомнений, что администрация Соединенных Штатов будет поддерживать Украину и дальше, помогать нашей стране в победе над агрессором и восстановлении территориальной целостности.

Но в своем подходе к конфликту президент Соединенных Штатов остается профессиональным политиком. И, как ни странно, его подход профессионального политика в данном случае полностью совпадает с подходом человека, который всегда гордился тем, что профессиональным политиком не является – президента Украины Владимира Зеленского.

Оба лидера рассчитывают на переговоры. Президент Байден уверен, что войны завершаются именно за столом переговоров. Президент Зеленский считает, что в Москве должны быть заинтересованы в переговорах для прекращения человеческих жертв и экономических потерь. И оба могут ошибаться.

Президент Путин – не политик, а кадровый чекист. Таким людям переговоры нужны только когда они являются частью операции по дестабилизации позиции противника. Если в Кремле вдруг согласятся на реальные переговоры, это будет означать, что на столе у Путина уже лежит план дестабилизации Украины без войны и он готов воплощать его в жизнь. Но Путин точно не пойдёт на переговоры в ситуации, когда он будет выглядеть человеком, потерпевшим поражение. Успех Украины для Путина - не повод для достижения мира, а причина для продолжения войны.

Для Путина не существует субъектности украинского государства. И для него нет войны, а есть просто специальная операция, которая может переходить от одной фазы к другой. Пока Путин не решит, что добился успеха или пока не рухнет его режим, он будет продолжать. Расчитывать на то, что такой человек реалистично оценивает ситуацию и согласится пойти на реальный переговорный процесс, было бы наивно. Да, когда ты политик все выглядит просто. И когда ты человек, который переживает о будущем своей страны, тоже все выглядит просто. Все выглядит не просто, когда ты Путин.