Байден Зеленскому: США решительно отреагируют, если Россия вторгнется в Украину

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонных переговоров президентов США и Украины.



"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также отметил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - пишут американцы.



Байден напомнил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов.



"США изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военного могущества Россией", - добавил президент США.



Глава американского государства пояснил, что, несмотря на отъезд членов американских семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.



"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, отметив принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в "нормандском формате", выразив надежду на то, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 поможет снизить напряженность и продвигать выполнение Минских соглашений", - подытожили в Белом доме.

Ранее о телефонном разговоре глав государств сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Это уже второй разговор Байдена и Зеленского в этом году – первый состоялся 2 января.