Байден Зеленскому: США решительно отреагируют, если Россия вторгнется в Украину
Также в телефонном разговоре президент США заявил о рассмотрении дополнительной макроэкономической поддержки нашему государству из-за агрессии России
Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонных переговоров президентов США и Украины.
"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также отметил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - пишут американцы.
Байден напомнил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов.
"США изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военного могущества Россией", - добавил президент США.
Глава американского государства пояснил, что, несмотря на отъезд членов американских семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.
"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, отметив принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в "нормандском формате", выразив надежду на то, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 поможет снизить напряженность и продвигать выполнение Минских соглашений", - подытожили в Белом доме.
- Ранее о телефонном разговоре глав государств сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.
- Это уже второй разговор Байдена и Зеленского в этом году – первый состоялся 2 января.
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