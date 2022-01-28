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Байден Зеленскому: США решительно отреагируют, если Россия вторгнется в Украину

28 января, 2022 пятница
07:18
война с Россией Джо Байден

Также в телефонном разговоре президент США заявил о рассмотрении дополнительной макроэкономической поддержки нашему государству из-за агрессии России

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонных переговоров президентов США и Украины.

"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он также отметил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - пишут американцы.

Байден напомнил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в целях развития и гуманитарной помощи на сумму более полумиллиарда долларов.

"США изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военного могущества Россией", - добавил президент США.

Глава американского государства пояснил, что, несмотря на отъезд членов американских семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.

"Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, отметив принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден заявил о поддержке Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в "нормандском формате", выразив надежду на то, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 поможет снизить напряженность и продвигать выполнение Минских соглашений", - подытожили в Белом доме.

  • Ранее о телефонном разговоре глав государств сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.
  • Это уже второй разговор Байдена и Зеленского в этом году – первый состоялся 2 января.
Джо Байден
Нормандский формат
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