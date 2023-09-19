Байден-Зеленский-Лавров: чего ждать от Генассамблеи ООН? Разговор с дипломатом Владимиром Ельченко

В "неделю высокого уровня" в Нью-Йорк приедут главы более 150 государств мира, в том числе президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, на заседании должен присутствовать и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Комментируя это, Владимир Зеленский отметил: "Не мы выбирали этот формат, если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним".

Все эти вещи отозвались резонансом среди общества всего мира. Пересекутся ли между собой украинская и российская делегации, какой будет повестка дня и о чем будет говорить Джо Байден и Зеленский в Белом Доме после заседания в ООН? Об этом в эксклюзивном интервью для "ФМ Галичина" рассказал бывший Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Чего следует ожидать от этой встречи на самом высоком уровне?

Главное для нас – провести как можно больше двусторонних встреч странами, с которыми непросто встретиться

Мне кажется, что нам не следует иметь завышенных ожиданий. В конце концов это просто очередное заседание Генассамблеи ООН. Да, она важна для нас, потому что у нас идет война с Россией, но это уже не первая сессия за этот период. И главное для нас – провести там как можно больше двусторонних встреч с теми странами, лидерами и коллегами, с которыми не так просто встретиться здесь. Я имею в виду не наших партнеров-союзников из Западной Европы, а Латинскую Америку, Азию, Юго-Восточную Азию и африканские страны, потому что не все они нас поддерживают. Многие занимают нейтральную позицию, а некоторые даже согласовали, как они называют конфликт в Украине. Это свидетельствует о том, что они не до конца понимают, что происходит сегодня в центре Европы.

Я первый, кто критиковал ООН и буду это делать, потому что знаю эту организацию изнутри. Однако, сколько бы мы ни делали, ООН есть, и нам необходимо использовать ее возможности. Это организация, которая состоит из 193-х членов, поэтому там трудно прийти к полному согласию. Тем более что среди них сидит Россия со своим правом вето. Поэтому ООН часто неоднозначна, нейтральна и так далее. Генсек Антониу Гуттереш в последнее время ездит с визитами в РФ, подыгрывает Кремлю по многим вопросам. Поэтому, по-моему, нашему президенту следует сказать Генсеку ООН прямо в глаза, что мы об этом все думаем и чего мы хотим от этих соглашений. Но в первую очередь, эти встречи – это площадка для того, чтобы привлекать все больше стран к нашей поддержке.

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, на встрече присутствует министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Это фигуры разной величины, поэтому они, скорее всего, не будут встречаться. Однако возможны ли какие-либо контакты на уровне делегаций?

Я абсолютно уверен, что никаких контактов не будет. Штаб-квартира ООН достаточно велика для того, чтобы избежать даже случайных встреч. А я хочу напомнить, что до полномасштабного вторжения, когда я работал, мы постоянно предпринимали попытки российских пропагандистов (тех же Попова и Скабеевой) как-то схватить за рукав наших политиков, чтобы задать несколько провокационных вопросов. Но, насколько я знаю, все это было достойно преодолено и мы просто послали россиян подальше.

Также есть такая информация, что российским медиа спустили темники, согласно которым им запрещено указывать, что Владимир Зеленский - Президент Украины. Более того, они должны постоянно использовать формулировку "киевский режим". Почему так и что это дает оккупантам?

Они делают это уже много лет. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя постоянно использует такие словосочетания в Совете Безопасности. Этим уже никого не удивишь, а картинку на своем телевидении они все равно покажут, как и выступление Лаврова. Я не думаю, что они покажут выступление нашего президента, потому что это им не выгодно, поскольку "перевод" они не могут подготовить заранее, а значит, нужно будет показывать так, как оно есть. А это никому в России не нужно. Все это – для внутреннего потребителя, а в мире все прекрасно понимают и знают, о чем идет речь.

Министр иностранных дел Германии Анна Бербок сейчас активно выступает в поддержку Украины и цивилизованных ценностей. В частности, она требует принять резолюцию против Путина на Генассамблее ООН. В случае принятия такая резолюция будет иметь символическое значение или практическое применение?

Ну, глядя, что Анна Бербок имеет в виду. Если речь идет о резолюции Генассамблеи ООН, то она будет точно иметь силу. И такие вещи не делаются через день-два, их надо готовить. Тем более что уже есть множество резолюций, касающихся Крыма, Донбасса, агрессии и осуждения России и т.д. Это уже есть.

А вот если речь идет о каком-то решении Совета Безопасности ООН, то там еще один момент – Россия со своим правом вето. И она, конечно же, заблокирует любую резолюцию, касающуюся критики самой РФ. Поэтому на такое я бы не очень надеялся. Но сам по себе факт проведения заседания Совета Безопасности – это событие. Это фактически некий "мини-саммит". И хоть там не будут присутствовать все президенты или премьер-министры, но будут многие, в том числе и Джо Байден. И за этим будет наблюдать весь мир. Потому что там бы не показывали по российскому телевидению, все равно люди узнают, как все происходило на самом деле.

Кроме того, Зеленский должен встретиться в Белом доме с президентом Штатов Байденом. Конечно, для того чтобы были какие-то обсуждения, мы должны иметь определенные наработки, которые уже должны быть "выложены на стол". Какого рода это может быть разговор и встреча?

Возможно, будут новые виды оружия, о поставках которых объявит Байден

Да, конечно, эта встреча не случайна и она рутинно готовилась. Не забывайте, что визит Климкина в Киев несколько дней назад был посвящен именно этому в первую очередь. Я думаю, что уже тогда готовились некоторые решения. Мы, например, слышали из медиа о ракетах ATACMS. Возможно, будут еще какие-нибудь другие виды оружия, о поставках которых объявит Байден. Это может быть и тот пакет помощи более чем на двадцать миллиардов долларов, о котором он обратился в Конгресс. И не зря у нашего президента будет также в Вашингтоне встреча с сенаторами. Это будет выступление в Капитолии, но это будет ряд отдельных встреч с влиятельными сенаторами и парламентскими группами. Это все делается для того, чтобы получить поддержку американских законодателей, чтобы они одобрили этот пакет очередной помощи. Я думаю, что все готовится, будет готово и все это будет озвучено после встречи.

Предусмотрены ли в плане президента встречи не только и с представителями правящей партии, которую представляет Джо Байден, но и той партии, которая имеет шансы продвинуть своего президента на следующих выборах? Потому что нам важна поддержка и демократов, и республиканцев.

Да, я абсолютно уверен в том, что такие встречи с теми, кого мы называем американской оппозицией, будут. У нас всегда была двухпартийная поддержка в Конгрессе США, и мы этим гордимся. Понятно, что это нужно использовать. Так что я не сомневаюсь в том, что президент Зеленский встретится и с республиканцами. Их сенаторы неоднократно посещали Киев и Украину – некоторые из них уже десятки раз бывали в нашем государстве и прекрасно владеют информацией. Я думаю, что и в Вашингтоне они хотят встретиться с нашим гарантом. Из-за выборов в США обе их партии заинтересованы в том, чтобы поддерживать свой имидж именно в этом вопросе.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Бербок сказала очень важную фразу, которая у многих в голове, но не у всех на устах. Она заявила, что ООН сегодня отвечает на вызовы ХХ века, но нам нужна организация, которая отвечала бы на вызовы ХХІ века. То есть ООН должна быть переформатирована и адаптирована к современным реалиям. Можно ли заложить эти изменения уже сейчас?

ООН абсолютно не соответствует настоящему, ее нужно переформатировать

В первую очередь, я очень рад, что госпожа Бербок сказала то, о чем я говорю уже более 10 лет. ООН совершенно не отвечает настоящему. Эту организацию давно нужно было реформировать, но сейчас она, как мне кажется, уже реформированию не подлежит. Ну разве что ее распустить и сотворить что-то другое, но это тяжело и долго. Такая дискуссия всегда активизируется перед началом форума, например Совета Безопасности ООН. Но все эти разговоры я слышу уже больше тридцати лет и абсолютно ничего не происходит. Но ООН многих устраивает в том виде, какова она сегодня. Особенно я имею в виду страны Глобального юга, потому что они пользуются организацией как донором – получают огромную финансовую и гуманитарную помощь, и их это устраивает.

Но именно война в Украине как раз и может стать катализатором таких изменений, когда все поймут, что дальше уже некуда идти. В истории ООН был схожий период – Балканские войны – и уже тогда всем было понятно, что нужно что-то делать. Сегодня это еще больше видно. Поэтому еще одна задача нашей дипломатии и президента в Нью-Йорке состоит в том, чтобы всех убеждать в необходимости прекратить эти бесконечные разговоры и начать наконец что-то делать. И одним из таких шагов (возможно, наиболее важным) является изгнание России из состава ООН, где она еще с первого года находится совершенно незаконно и безосновательно.

Все же, Лавров вне Кремля и Лавров в Кремле – это разные люди. Возможно, в США есть определенные силы, которые могли бы донести до него какие-то месседжи, пока он находится в США? Следует ли надеяться на такое?

Я уверен, что этого не произойдет, потому что это один и тот же человек. Это часть "коллективного путина", то есть этого органа, правящего Россией. Верхушка пирамиды – это сам Путин. А дальше идут все его сторонники, включая Лаврова, и они свое мнение не меняют. И на это не влияет тот факт, находятся ли они в Кремле или в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Американцы максимум могут до него донести не только свою обеспокоенность, а прямо указать, что Россия – агрессор и что именно РФ виновата в войне. Мол, "вот вы не хотите прекращать войну, поэтому США будут поставлять Украине ракеты ATACMS, а дальше будет больше". Вот что-то такое ему могут сказать, хотя и для этого есть другие каналы связи. Именно это он должен донести до Путина, но тот сидит в бункере и ничего подобного слышать не хочет.