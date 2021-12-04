Байден заявит Путину о решимости США защищать территориальную целостность Украины, - Блинкен

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, Байден заявит о готовности Вашингтона решительно противодействовать агрессивным действиям РФ и защищать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Если еще раз мы оставим подобное безнаказанным, это чревато риском взорвать весь международный порядок, являющийся лучшим гарантом для мира, стабильности и возможности для людей достигать прогресса", - сказал Блинкен.

Он добавил, что разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен пройти в ближайшее время.

"Я ожидаю, что они поговорят в ближайшем будущем", – отметил Блинкен.

Напомним, 3 декабря Энтони Блинкен заявил, что Россия и Украина должны соблюдать Минские договоренности , чтобы снизить напряжение между странами.

4 декабря президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

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