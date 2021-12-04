Байден заявит Путину о решимости США защищать территориальную целостность Украины, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава Белого дома Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул решимость защищать суверенитет Украины
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По его словам, Байден заявит о готовности Вашингтона решительно противодействовать агрессивным действиям РФ и защищать территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Если еще раз мы оставим подобное безнаказанным, это чревато риском взорвать весь международный порядок, являющийся лучшим гарантом для мира, стабильности и возможности для людей достигать прогресса", - сказал Блинкен.
Он добавил, что разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен пройти в ближайшее время.
"Я ожидаю, что они поговорят в ближайшем будущем", – отметил Блинкен.
- Напомним, 3 декабря Энтони Блинкен заявил, что Россия и Украина должны соблюдать Минские договоренности , чтобы снизить напряжение между странами.
- 4 декабря президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
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