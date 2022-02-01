Байден заявил о намерении назначить Катар основным союзником США вне НАТО
Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, в котором заявил о намерении включить Катар в основные союзники вне НАТО
Об этом говорится в письме на сайте Белого дома.
В документе подчеркивается, что "углубление двустороннего сотрудничества с государством Катар в области обороны и безопасности" отвечает национальным интересам США.
"В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 USC 2321k) я сообщаю о своем намерении назначить Катар основным союзником, не входящим в НАТО", - говорится в письме Байдени.
Решение было принято после встречи президента США с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани, где планировалось достичь договоренности о помощи Катару в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае санкций против России.
По данным Reuters, Катар является крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа и может переключиться на поставки в Европу, если вторжение России в Украину нарушит поставки российского газа на континент.
- Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.
- Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".
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