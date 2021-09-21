Байден заявил о конце "эры непрерывной войны"
Президент США Джо Байден во время выступления на сессии Генассамблеи ООН объявил об окончании "эры войн" и начале "эпохи непрерывной дипломатии"
Об этом передает Lb.ua со ссылкой на Reuters.
Он заявил, что страны должны выйти на новый уровень сотрудничества, чтобы противостоять глобальным вызовам.
"Мы завершили двадцатилетний (период) конфликта в Афганистане и, закончив эту эру непрерывной войны, мы начинаем новую эру - непрерывного дипломатии", - сказал Байден.
Он заявил, что планирует использовать институции с участием стран для решения международных проблем.
Байден добавил, что военная мощь США является инструментом для крайнего случая.
Он подчеркнул, что США будут противостоять попыткам сильных государств доминировать над более слабыми.
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