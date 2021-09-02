Байден заявил о готовности США в любой момент ввести санкции против России, - Ермак
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности ввести санкции против России
Об этом сообщил руководитель ОПУ Андрей Ермак в интервью РБК-Украина .
Он отметил, что итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.
"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовность США в любой момент применить санкционные политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - отметил Байден.
- Напомним, Соединенные Штаты Америки, в рамках нового пакета помощи, предоставят Украине оборонительное вооружение для защиты от российской агрессии.
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