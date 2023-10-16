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Байден заявил о готовности США одновременно поддерживать Украину в войне против России и Израиль в войне против ХАМАС

16 октября, 2023 понедельник
07:38
Мир

Президент Байден заявил, что США будут поддерживать Украину и Израиль в их военных конфликтах, и подчеркнул, что эти конфликты также касаются и безопасности американского народа.

Об этом сообщает The Hill .

Президент Байден в воскресенье, 15 сентября, в интервью "60 минут" заявил, что США могут одновременно поддерживать Украину в ее войне против России и Израиль в войне против ХАМАСа.

"Ради Бога, мы - Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории - не в мире, а в истории мира", - сказал Байден. "Мы можем позаботиться об этом и о том, и о другом, и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону".

Байден утверждает, что эти два конфликта "в подавляющем большинстве" касаются безопасности американского народа.

"В Украине одной из моих целей было предотвратить то, чтобы (ред. - президент России Владимир Путин), сам совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией, - сказал Байден. ."Представьте себе, что было бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы когда-нибудь великую войну в Европе, в которую мы не были бы вовлечены? Мы не хотим, чтобы это произошло.

По словам Байдена, США хотят убедиться, что эти демократии будут устойчивыми, а Украина играет решающую роль в обеспечении этого.

Ожидается, что в ближайшие дни Белый дом обратится в Конгресс с просьбой предоставить дополнительную помощь Израилю, и чиновники, вероятно, попытаются объединить эту просьбу с просьбой о большей помощи Украине. Однако Палата представителей, которая заседает без спикера, не может принять ни одного закона до того, как кто-то будет официально избран на эту должность.

Хотя в Конгрессе существует двухпартийная поддержка как Израиля, так и Украины, некоторые республиканцы в Палате представителей выступают против продолжения помощи Украине, подвергая сомнению пользу от нее для США.

  • Накануне, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил , что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАС, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.
Украина
Израиль
Война с Россией
США
допомога США Україні
Война в Израиле
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