Байден заявил о готовности рассмотреть персональные санкции против Путина в случае нового вторжения в Украину

Об этом Байден сказал в ответ на вопросы журналистки CNN Кейтлин Коллинс.



- Вы рассмотрите введение персональных санкций против него (Путина, - ред.), если он действительно вторгнется в Украину? - спросила журналистка.



- Да, я это рассмотрю, - ответил Байден.

Напомним, глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае нового нападения на Украину.

Спецкорреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд сообщил, что Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Британия без колебаний усилит санкции против РФ.