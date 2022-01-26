Байден заявил о готовности рассмотреть персональные санкции против Путина в случае нового вторжения в Украину
Президент США Джо Байден допустил возможность введения персональных санкций США против президента РФ Владимира Путина в случае нового нападения на Украину
Об этом Байден сказал в ответ на вопросы журналистки CNN Кейтлин Коллинс.
- Вы рассмотрите введение персональных санкций против него (Путина, - ред.), если он действительно вторгнется в Украину? - спросила журналистка.
- Да, я это рассмотрю, - ответил Байден.
- Напомним, глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае нового нападения на Украину.
- Спецкорреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд сообщил, что Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.
- Борис Джонсон заявил, что Британия без колебаний усилит санкции против РФ.
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