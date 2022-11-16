Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

Отмечается, что Байден ранее сказал журналистам в Индонезии, что ракета вряд ли была выпущена из России. Позже он добавил, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны. С соответствующим заявлением он обратился к партнерам по G7 и НАТО.

Послы НАТО созвали экстренную встречу, чтобы отреагировать на взрыв у украинской границы, который произошел, когда Россия обстреливала города по всей Украине десятками ракет.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Анджей Дуда подтвердил , что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

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