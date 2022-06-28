Таким образом, общее количество базирующихся там американских эсминцев достигает шести, — сообщает CNN.

"Как я сказал до начала войны, если Путин нападет на Украину, то Соединенные Штаты усилят позицию вооруженных сил в Европе и отреагируют на реальность нового состояния европейской безопасности, – сказал Байден в разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом. – Новые обязательства станут поразительным проявлением союзнического единства и решительности, а также свидетельством 360-градусного поворота в подходах НАТО к нашей безопасности".

"Соединенные Штаты обнародуют конкретные решения (усиление НАТО, - ред. ) на суше, море и в воздухе, дополнительные обязательства по размещению сил в долгосрочной перспективе после этого кризиса, сколько бы он ни длился, - сказал советник Байдена по национальной безопасности. Джейк Салливан. - В конце саммита вы увидите более надежную, более эффективную, надежную, более боеспособную и решительную позицию сил, чтобы учесть более острую российскую угрозу".

По его словам, весь альянс НАТО также намерен согласовать конкретные цели по увеличению финансирования НАТО из национальных бюджетов.

Саммит Альянса в Мадриде пройдет с 28 по 30 июня.

28 июня президент Зеленский перед саммитом НАТО провел разговор с генсеком Альянса Столтенбергом и попросил мощную систему ПРО.

27 июня Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb