Байден заявил, что США применят военную силу в случае вторжения Китая в Тайвань
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань
Об этом сообщает CNN .
По его словам, необходимость защиты Тайваня стала еще насущнее на фоне российской агрессии против Украины.
"Мы взяли на себя такое обязательство", – заверил Байден.
Президент США подчеркнул, что попытки Китая применить силу против Тайваня будут неуместны, разрушат весь регион и приведут к последствиям, которые все уже увидели в Украине.
В апреле группа американских конгрессменов посетила Тайвань с визитом. В ответ на это Китай потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем и предупредил о разрушительных последствиях подобного отношения к острову.
- 15 апреля Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань.
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