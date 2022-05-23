Об этом сообщает CNN .

По его словам, необходимость защиты Тайваня стала еще насущнее на фоне российской агрессии против Украины.

"Мы взяли на себя такое обязательство", – заверил Байден.

Президент США подчеркнул, что попытки Китая применить силу против Тайваня будут неуместны, разрушат весь регион и приведут к последствиям, которые все уже увидели в Украине.

В апреле группа американских конгрессменов посетила Тайвань с визитом. В ответ на это Китай потребовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем и предупредил о разрушительных последствиях подобного отношения к острову.

15 апреля Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань.

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