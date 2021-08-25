Байден заявил, что США готовы завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа
Президент Джо Байден сообщил, что США собираются ускорить процесс эвакуации аэропорта Кабула, увеличив количество рейсов
Об этом сообщает Голос Америки.
Байден сообщил, что силы коалиции намерены вывезти из Кабула еще 12 тыс. человек.
"Мы готовы завершить операцию 31 августа, и чем быстрее это произойдет - тем лучше", - подчеркнул президент США.
Он добавил, что дал поручение Пентагону и Госдепартаменту разработать план в случае "непредвиденных обстоятельств", которые могут осложнить процесс эвакуации.
Байден заявил, что талибы предприняли шаги, чтобы облегчить эвакуацию, но вспомнил, что в районе аэропорта произошло несколько перестрелок.
"Никто не должен верить "Талибану" на слово, мы будем следить за их действиями", - подытожил президент.
- Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.
- В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".
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