Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма

Об этом Байден заявил в комментарии журналистам в Белом доме, информирует Reuters

На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".

Отметим, что объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

Это также "имеет в виду другие законы о санкциях, наказываемые лицами и странами, участвующими в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные российские сектора экономики . Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, – Куба, Северная Корея, Иран и Сирия – торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.

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