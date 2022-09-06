Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма
Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма
Об этом Байден заявил в комментарии журналистам в Белом доме, информирует Reuters
На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: "Нет".
Отметим, что объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.
Это также "имеет в виду другие законы о санкциях, наказываемые лицами и странами, участвующими в определенной торговле с государствами-спонсорами", что означает, что США, возможно, придется расширить свои санкции гораздо шире, чем на определенные российские сектора экономики . Текущие четыре государства, определенные США спонсорами терроризма, – Куба, Северная Корея, Иран и Сирия – торгуют с миром гораздо меньше, чем Россия.
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