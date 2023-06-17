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Байден заявил, что не будет упрощать Украине путь в НАТО

17 июня, 2023 суббота
19:40
Мир

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен упрощать требования для Украины на пути к членству в НАТО

Об этом пишет CNN.

В ответ на вопрос журналистов о возможном снятии барьеров для вступления Украины в НАТО президент США Джо Байден категорически ответил: "Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Поэтому я не собираюсь этого делать".

"Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к военной координации, но есть целая проблема: безопасна ли их система? Не коррумпирована ли она? Соответствует ли она всем стандартам, которым отвечает каждая страна НАТО? Я думаю, что будет. Я думаю, что можно это сделать. Но это не будет автоматически", – отметил Байден.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил убеждение, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс.

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точной даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

  • Ранее сообщалось, что Байден не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
Джо Байден
НАТО
США
Мир про Украину
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