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Байден заявил, что Египет согласился пропустить гуманитарную помощь для сектора Газы

19 октября, 2023 четверг
10:47
Мир

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт Рафах для около 20 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газы

Об этом заявил президент США Джо Байден, который в среду обсудил это со своим коллегой по телефону, передает Reuters .

В этих грузовиках будет еда, вода, лекарства и предметы первой необходимости. Байден не назвал сроки открытия пункта пропуска, но представитель национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что это произойдет в ближайшие дни после ремонта дороги.

Заместитель председателя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в свою очередь отметил, что организация стремится вернуть доставку помощи в сектор Газа до 100 грузовиков в день, как это было до конфликта между Израилем и ХАМАСом.

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Израиль
Египет
Джо Байден
Война в Израиле
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