Байден заявил, что Египет согласился пропустить гуманитарную помощь для сектора Газы

Об этом заявил президент США Джо Байден, который в среду обсудил это со своим коллегой по телефону, передает Reuters .

В этих грузовиках будет еда, вода, лекарства и предметы первой необходимости. Байден не назвал сроки открытия пункта пропуска, но представитель национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что это произойдет в ближайшие дни после ремонта дороги.

Заместитель председателя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в свою очередь отметил, что организация стремится вернуть доставку помощи в сектор Газа до 100 грузовиков в день, как это было до конфликта между Израилем и ХАМАСом.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ военным взять сектор Газы в полную блокаду . "Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Мы боремся с извергами и действуем в соответствии с этим", - отметил чиновник.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

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