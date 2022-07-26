Байден завершил курс лечения от коронавируса, но еще находится на самоизоляции, - Белый дом
Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавирусной инфекции, но пока остается в самоизоляции
Об этом сайт Белого дома сообщил его врач Кевин О'Коннор.
По его словам, симптомы заболевания у президента почти полностью исчезли. Его давление, частота пульса и дыхания, температура – "совершенно нормальные", легкие остаются чистыми. Президенту разрешено возобновить физические упражнения.
- На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.
- 23 июля сообщалось, что Джо Байден переносит заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме.
- Вчера, 25 июля, его врач сообщил, что президент США почти лишился основных симптомов COVID-19.
- Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.
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