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Главная Мир Байден заверил, что участники саммита G20 пришли к согласию по миру в Украине.

Байден заверил, что участники саммита G20 пришли к согласию по миру в Украине.

11 сентября, 2023 понедельник
07:35
Мир

В воскресенье, 10 сентября, президент США Джо Байден заявил, что среди участников саммита G20 в Индии царило согласие по установлению справедливого мира в Украине

Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Президент США отметил, что среди тем обсуждения на саммите была война в Украине.

"Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие на необходимость справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Байден.

Что известно о саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.

Европейский Союз планирует воспользоваться отсутствием президентов Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина на саммите G20 в Индии, чтобы одобрить заявку Африканского Союза на постоянное членство в Группе двадцати. Впоследствии в Нью-Дели признали Африканский союз постоянным членом G20.

Впоследствии отмечалось, что Украина надеется , что участники саммита G20 в финальном коммюнике осудят российскую агрессию: участие РФ в обсуждении усложняет процесс.

Утром 9 сентября сообщалось , что участники саммита G20 не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации о полномасштабном вторжении России в Украину.

В тот же день участники саммита G20 приняли итоговую декларацию: в ней "все государства" призывали к миру, но не осудили полномасштабную российскую агрессию против Украины.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил , что Украина благодарна партнерам, которые "пытались включить в текст декларации сильные формулировки". По его словам, в то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться, ведь очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Украина
Джо Байден
Война с Россией
саммит G20
США
G-20
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